Flüchtlingskarawane lässt sich nicht aufhalten

US-Präsident Donald Trump will mit allen Mitteln verhindern, dass die Menschen in die USA gelangen. Zu diesem Zweck kündigte er am Donnerstag die Entsendung von bis zu 1000 zusätzlichen Soldaten an die Grenze zu Mexiko an. Den Marsch der Flüchtlinge in Richtung US-Grenze bezeichnete er als „nationalen Notstand“ für sein Land. An der Südgrenze der USA sind aufgrund einer Trump-Anordnung bereits seit April rund 2000 Nationalgardisten zusätzlich zu den Grenzschützern stationiert.