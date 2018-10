Knalleffekt bei TCG Unitech: Italiener neue Chefs!

„Überraschend“ - so kommentierte Michael Seemayer, Oberösterreich-Chef der Produktions-Gewerkschaft Pro-Ge die Bekanntgabe der TCG Unitech, dass das Unternehmen noch heuer den Besitzer wechseln wird. Auch für die mehr als 1100 Beschäftigten des von Kirchdorf an der Krems aus agierenden Aluminium-Teileherstellers war die Mitteilung gestern ein ordentlicher Knalleffekt, nachdem ihr Arbeitgeber in den letzten acht Jahren im Besitz von drei familiengeführten, österreichischen Privatstiftungen war. Jetzt ziehen sich diese allerdings zurück und überlässt das Sagen nun der Gnutti-Carlo-Group, die 1920 gegründet wurde.