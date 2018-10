„Das Auto ist verflucht!“ Ricciardo droht Red Bull

Doch das war noch nicht alles. Der Red-Bull-Pilot legte nach: „Es fühlt sich hoffnungslos an. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, warum ich sonntags überhaupt an die Strecke kommen sollte und warum ich die nächsten beiden Rennen bestreiten sollte. Ich hatte jetzt schon so lange kein sauberes Wochenende mehr. Ich bin nicht abergläubisch oder so, aber dieses Auto ist verflucht.“