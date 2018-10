Polleres als Dritte erstmals auf Grand-Slam-Podest

Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat am Sonntag in Abu Dhabi ihren ersten Podestplatz in einem Judo-Grand-Slam-Turnier erreicht! Die 21-Jährige wurde in der Klasse bis 70 kg Dritte. Polleres hatte nach einer Viertelfinal-Niederlage über die Hoffnungsrunde den Kampf um den dritten Rang erreicht und besiegte da die Spanierin Maria Bernabeu mit Ippon.