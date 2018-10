Ex-Radprofi Landis: „Sportler sind Wegwerfartikel“

„Die sitzen in ihrem Elfenbeinturm und lassen die Sportler tanzen, wenn sie ihnen dazu den Befehl geben, und am Ende sind es immer die Sportler, die dafür bezahlen müssen“, führte Landis weiter aus. Als Beispiel nannte der 43-Jährige den Doping-Skandal in Russland rund um die Winterspiele 2014 in Sotschi, bei dem aus seiner Sicht nur den Athleten „die Rechnung präsentiert“ worden sei. „Das Olympische Komitee benutzt die Sportler wie eine Ware, wie eine Art Wegwerfartikel.“