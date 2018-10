Bundeskanzler Kurz: „Glaubt weiter an unser Land!“

„An Österreich glauben und es auch zusammenhalten“

Kurz führte in seiner Rede aus, was er bereits in seinem Facebook-Video angesprochen hatte: den Dank an alle Österreicher, vor allem an jene, die das Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hatten. Er bat die Österreicher, weiterhin an das Land zu glauben und es zusammenzuhalten. Van der Bellen erinnerte auch an das politische Scheitern, an autoritäre Herrschaft, den zerstörerischen Zweiten Weltkrieg und die „unsagbaren Grausamkeiten des Holocaust“ in der Vergangenheit. Die Erfolgsgeschichte der Republik habe erst nach 1945 begonnen, Voraussetzung dafür sei der gesellschaftliche Zusammenhalt gewesen. „Nur gemeinsam sind wir stark“, so der Bundespräsident.