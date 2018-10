„Kurz soll sich um Österreich kümmern“

Der italienische Vizepremier und Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, hat scharf auf Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reagiert, der nun in einer Mailänder Wirtschaftszeitung Italien ein weiteres Mal deutlich davor gewarnt hatte, zu einem „zweiten Griechenland“ zu werden. „Kurz soll an Österreich und nicht an das denken, was wir tun“, erklärte Di Maio daraufhin sichtlich verstimmt. Streitpunkt ist seit nunmehr zwei Wochen die geplant hohe Neuverschuldung unseres Nachbarlandes.