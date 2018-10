Kurz fordert von Italien „Rückkehr zur Vernunft“

Löger: „Bogen nicht überspannen“

Finanzminister Löger fand ebenfalls deutliche Worte. Die Regierung in Rom „wäre gut beraten, den Bogen nicht zu überspannen“. Am Beispiel Griechenlands sehe man, „wie schnell die Lage ernst wird und man in Abhängigkeit von Kreditgebern gerät“, so Löger. Der Finanzminister forderte ebenfalls eine harte Haltung der EU-Kommission: „Italien nimmt die EU mit der populistischen Schuldenpolitik in Geiselhaft, wenn die EU nicht die Handbremse zieht.“ Ein Regelbruch würde auch Tür und Tor für andere Länder öffnen, so Löger.