Vom Feuer fasziniert - Haft für Brandstifter

Ein Pyromane, so das Gutachten von Psychiaterin Adelheid Kastner. Jedoch wusste der psychisch beeinträchtigte Mann, dass er Verbotenes tut. Das zeige auch, dass er versucht habe, seine Täterschaft zu verbergen. Zehn Mal schlug der Brandstifter zu. So zündete er einen Geräteschuppen bei einem Kindergarten an, setzte einen Holzschuppen in Vollbrand, fackelte ein ganzes Feld und einen Schilfgürtel ab. Auch seit der Anklageerhebung war er schon wieder rückfällig geworden. In einer betreuten Wohneinrichtung zündete er ein Papierstück an. Seine Begründung: „Ich stand unter Stress.“