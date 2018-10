Österreich verliert zum Euro-Cup-Auftakt klar!

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam ist mit der befürchtet klaren Niederlage in den erstmals ausgetragenen Euro Cup gestartet. Bei Vizeweltmeister Norwegen musste sich die Auswahl von Neo-Kapitän Nikola Bilyk am Mittwoch in Stjordal mit 31:43 (13:20) geschlagen geben. In der Neuauflage des EM-Finales von 2018 siegte Spanien im Parallelspiel in Malmö gegen Schweden mit 29:28.