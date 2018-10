Wiener Würfeluhren ticken nicht richtig

Mehrere Uhren vom Problem betroffen

Laut MA 33 sind fünf bis sieben der im Wiener Stadtbild fest verankerten, bekannten Würfeluhren von dem Problem betroffen. Eine falsche Zeit zeigen unter anderem die Uhren am Schwedenplatz, am Karlsplatz, jene am Aumannplatz und am Gersthofer Platzl an. Die nächste Chance, sie wieder auf gleich zu stellen, bietet sich in Kürze - in der Nacht auf Sonntag, wenn wieder auf die Winterzeit umgestellt wird.