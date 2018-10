Fatboy Slim: Gamechanger an den Turntables

Kultiges Oxymoron

Genau zu dieser Zeit sitzt der damals 35-jährige Brite Norman Quentin Cook wahlweise im Zug und in seinem „The House Of Love“-Studio im südenglischen Brighton, um an einem Album zu feilen, das wenig später in die Musikgeschichte eingehen sollte. Am 19. Oktober 1998 erblickt „You’ve Come A Long Way Baby“ das Licht der Welt, ist ein globaler Kritiker- und Fanliebling und setzt sich in Großbritannien sogar bis an die Spitze der Albumcharts. Mit „Right Here, Right Now“, „The Rockafeller Skank“, „Gangster Tripping“ und vielen anderen enthält das Album fast nur große Hits und sorgt bis heute für glühende Tanzflächen. Cook wird über Nacht zum Star aller Discos und Clubs, kann sich vor Anfragen nicht mehr retten und macht den eher dämlichen Namen Fatboy Slim salonfähig. „Der Name macht keinen Sinn. Ich habe über die Jahre so viele Lügen darüber erzählt, dass ich die ursprüngliche Wahrheit selbst nicht mehr kenne. Das Wort ist ein Oxymoron - es ist ein bisschen albern und ironisch. So wie ich selbst.“