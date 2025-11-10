Klangmagier Charles Lloyd verzauberte Wien

Mit unglaublicher Gelassenheit und Tiefe aber auch Kraft und viel Gefühl kostet der 1938 in Memphis, Tennessee, geborene Lloyd die Intimität und Bandbreite des Jazzquartetts genüsslich aus. Verführerische Melodien formt er in weite Tonlinien aber auch in übersprudelnder Beredsamkeit mit manch musikalischem Scherzchen und höchst expressiv, eingebettet in den satten Rhythmus von Larry Grenadiers Kontrabass, Kweku Sumbrys Schlagzeug und Jason Morans Klavierspiel. In atemberaubendem Wechselspiel führen Höhen und Tiefen durch die atmosphärischen Stimmungen des Lebens und brechen da auch in ein prächtig zersplitterndes Klangbild, wenn Moran frei in die Tasten greift, Sumbry vehement-punktgenaue Percussion-Akzente setzt und Grenadiers Bass markante Wegbegleiter artikuliert.