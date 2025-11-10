Vorteilswelt
Porgy & Bess

Klangmagier Charles Lloyd verzauberte Wien

Kultur
10.11.2025 11:19
Jazzsaxophonist Charles Lloyd
Jazzsaxophonist Charles Lloyd(Bild: Herbert Stadler)

Dass der US-amerikanische Jazzsaxophonist Charles Lloyd mit seinem Sky Quartet im Jazzclub spielt, ist die große Ausnahme. Im Wiener Porgy&Bess kehrte er nun bereits zum neunten Mal ein – und verzauberte und begeisterte wieder einmal sein Publikum.

Mit unglaublicher Gelassenheit und Tiefe aber auch Kraft und viel Gefühl kostet der 1938 in Memphis, Tennessee, geborene Lloyd die Intimität und Bandbreite des Jazzquartetts genüsslich aus. Verführerische Melodien formt er in weite Tonlinien aber auch in übersprudelnder Beredsamkeit mit manch musikalischem Scherzchen und höchst expressiv, eingebettet in den satten Rhythmus von Larry Grenadiers Kontrabass, Kweku Sumbrys Schlagzeug und Jason Morans Klavierspiel. In atemberaubendem Wechselspiel führen Höhen und Tiefen durch die atmosphärischen Stimmungen des Lebens und brechen da auch in ein prächtig zersplitterndes Klangbild, wenn Moran frei in die Tasten greift, Sumbry vehement-punktgenaue Percussion-Akzente setzt und Grenadiers Bass markante Wegbegleiter artikuliert.

Zu Dritt lizitiert man sich in eine frei-üppige Klangfülle und kehrt dann in herrlich groovende Gefilde mit einem bluesigen Schwenk zurück. Das alles freut den Meister sichtlich und hin und wieder tänzelt er zwischen den kongenialen Kollegen durch, lächelt charmant und lässt dann zur feinen Ballade die Querflöte das Gemüt umschmeicheln. Der poetische Klangmagier schlägt alle in seinen Bann!

Verena Kienast

