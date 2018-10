Österreicher überzeugt: Arbeiten auch in Pension

Insgesamt lässt sich die Stimmung von Herrn und Frau Österreicher in Bezug auf ihre Zukunft und ihr Leben in der Pension als eher besorgt beschreiben (59 Prozent) - allerdings ein bisschen optimistischer als 2014 (61 Prozent), als diese Umfrage von meinungsraum.at im Auftrag der Immobilienrendite AG das erste Mal durchgeführt wurde. Vor allem Österreichs Frauen blicken - wie schon 2014 - viel pessimistischer in die Zukunft als Männer (66 Prozent versus 54 Prozent sind eher besorgt). Interessant: Jeder zweite Einwohner Wiens ist eher zuversichtlich, was seine Pension betrifft, womit die angeblichen „Grantler der Nation“ am positivsten in ihre Pensionszukunft schauen.