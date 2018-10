Das sind die Food-Trends für 2019

Sushi ist und bleibt ein Trend-Food. Die kleinen Reissnacks erleben mit 2019 wiedermal einen Hype: Dieses Mal in Form eines Burritos. Dabei wird die Weizentortilla mit Noriblatt ersetzt, statt Fleisch und Bohnen gibt es Reis und Fisch als Fülle. Am besten gelingen diese coolen Sushi-Burritos in dieser Sushi-Rolle. Einfach das Noriblatt in die Rolle legen, Reis und Gemüse darauf und zusammenrollen. Dadurch entstehen die perfekten Sushi-Burritos! Nach Gebrauch können Sie dieses Produkt einfach in der Geschirrspülmaschine reinigen.



Maße: 24,1 x 6,4 x 4,4 cm

Gewicht: 172 g

Preis: 22,50 €

Hier geht‘s zu den Sushi-Rollen.