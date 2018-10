Lila Moss: Beauty-Tipps von Model-Mama Kate

Lila Moss kennt dank ihrer Model-Mama eine beeindruckende Menge an Beauty-Hacks. „Mama sagt immer: ,Weniger ist mehr. Das Gesicht soll frisch sein, also benutze nicht zu viel Bronzer!‘ Deshalb ist mein Look meist sehr einfach. Ich denke, es ist besser, nicht ständig Make-up zu tragen und eine Pause einzulegen, die es aufregend macht, wenn du dich dann aufstylst“, berichtet die 16-Jährige.