Am 4.11. geht‘s weiter: So wird die fünfte Folge!

Jury testet „auf Herz und Nieren“

Bewertet werden die 24 Kandidaten in 13 Folgen von einer Jury bestehend aus dem Schauspiel-Wunderkind Jeremy Miliker, der 13-jährigen Malena, durch die Catering-Firma ihrer Mutter fachlich vorbelastet, und Haubenkoch Didi Maier. „Ich hab mir schon oft vor dem Fernseher gedacht: Da würd‘ ich gern in der Jury sitzen und mitverkosten. Für mich hat sich dieser Traum jetzt erfüllt“, so Miliker, der alle Menüs auf Herz und Nieren überprüft.



