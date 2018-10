„Jüngste Gericht“-Jury: Test „auf Herz und Nieren“

Begeistert kochen Kinder in der neuen „Krone“-Kinderkochshow „Das jüngste Gericht“ (die nächste Folge gibt es am Sonntag um 18.15 Uhr auf PULS 4 und ab 19 Uhr hier auf krone.at!) um eine Erlebnis-Kreuzfahrt für die ganze Familie. Bewertet werden die 24 Kandidaten in 13 Folgen von einer Jury bestehend aus dem Schauspiel-Wunderkind Jeremy Miliker, der 13-jährigen Malena, durch die Catering-Firma ihrer Mutter fachlich vorbelastet, und dem Salzburger Haubenkoch Didi Maier. In einem Video (siehe oben) stellen sie sich vor.