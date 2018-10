Wenn das Elterntaxi zur Gefahr wird

Kurz anhalten, Kofferraum auf, Schultasche rausnehmen, noch ein kurzer Gruß an die Kleinen, bevor diese in die Schule huschen, um fleißig zu lernen: Raja Aurangzeb aus Wien liefert seine Kinder täglich in der Schule ab. „Es geht einfach in einem, wenn ich in die Arbeit fahre. Dass seine Töchter mit den Öffis fahren, kommt nicht in Frage: “Gerade meine Kleine traut sich das selbst noch nicht zu", weiß er.