Pöbelnder Rassist sorgt für Eklat auf Ryanair-Flug

Ein pöbelnder Passagier hat in einer Maschine der Billig-Fluglinie Ryanair für einen Rassismus-Eklat gesorgt. Wie auf einem Handy-Video zu sehen ist, beschimpfte der Mann am Freitag kurz vor dem Start in Barcelona seine schwarze Sitznachbarin (77) lautstark als „hässlichen schwarzen Bastard“. Während Zeugen für die Frau Partei ergriffen, unternahmen die Flugbegleiter nichts gegen den aggressiven Mann. Stattdessen wechselte das Opfer den Sitzplatz ...