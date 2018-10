„Krone“-Sport Gala: „Goldfisch“ krönt das Jubiläum

„Meine Narben sind mir wichtig, um mit offenen Augen durch das Leben zu gehen“ Mit diesen Worten beantwortet die 18-fache Europameisterin die Frage nach ihrem größten sportlichen Makel. Nämlich nach dem fehlenden Olympiasieg… Franziska van Almsick! Beeindruckend. Klug. Attraktiv. Nett. Erfolgreich. Bodenständig. Charmant. Was für eine Frau! Was für eine Karriere! Was für eine Siegerin! Und: Was für ein würdiger Star für die 15. „Krone“-Sport Gala.