Titel auf „Hass-Strecke“? Marquez vor der Krönung

Gleich 42 seiner bisher 68 Rennsiege holte Marc Marquez in der Königsklasse MotoGP. Mit sechs Erfolgen dominierte er etwa in Texas oder auf dem Sachsenring. Und in Japan? Vor dem Rennen am Sonntag steht bislang nur ein Sieg auf der Habenseite. Kurios aber: Auch wenn der Twin Ring quasi zu seinen „Hass-Strecken“ zählt, hat Marquez dort bereits zwei WM-Titel fixieren können. 2014 kürte er sich in Japan zum Champion, 2016 erneut. Sonntag würde der Spanier mit seinem fünften Titel in der Königsklasse diese Zwei-Jahre-Schritte konsequent weiterführen ...