Reaktion auf „Nazion“-Tweet: „Geh hackln, Bursche“

Kaiser über Listenplatz verärgert: „Hat nichts mit meinem Sohn zu tun“

Auch der Vater von Luca Kaiser ist verärgert. Allerdings nicht über den „Nazion-Tweet“ seines Sohnes, sondern über die am Donnerstag beschlossene Kandidatenliste für die EU-Wahl. Die Darstellung, er habe den sechsten Platz auf der EU-Kandidatenliste deshalb gefordert, weil sein Sohn von der Kärntner SPÖ nominiert worden sei, wies er am Freitag kategorisch zurück: „Das hat nichts mit der Nominierung meines Sohnes zu tun, sondern basiert auf den Leistungen der Landespartei, auch bei der parteiinternen Arbeit für die Bundes-SPÖ.“ Nicht zuletzt könne Kärnten auch auf das beste Landtagswahlergebnis aller SPÖ-Landesorganisationen verweisen. Aus all diesen Gründen sei man der Ansicht, dass der Kärntner SPÖ ein Mandat an wählbarer Stelle zugestanden hätte werden müssen.