Aufregung um Elch „Emil“ erreicht die Steiermark

Egal, ob Politik, Tourismus oder Sport – beim Thema „Elch Emil“ sind sich alle einig: Über einen Besuch des Tieres in der Grünen Mark würden sich auch die Steirer freuen. Wir hoffen dennoch, dass „Emil“ schon bald den Weg zurück in den Wald und zu einer Kolonie, der er sich anschließen kann, findet. Bis dahin freuen wir uns über den tierischen Trend und sind gespannt, an welche steirischen Orte sich der Elch vielleicht noch hin verirrt.