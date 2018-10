So verrückt feiern Red Sox Einzug in World Series

Wenn Baseballer Ski-Brillen tragen, dann geht bei Boston die Post ab! Die Red Sox haben sich in der nordamerikanischen Baseball-Liga (MLB) vorzeitig für die World Series qualifiziert und das auch richtig ausgelassen gefeiert. Das Team aus Massachusetts gewann am Donnerstag (Ortszeit) das fünfte Spiel der Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Houston Astros 4:1. In der „best of seven“-Serie setzten sich die Red Sox am Ende mit 4:1 nach Spielen durch.