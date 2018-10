Jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen genießen!

Regen, Kälte und sogar Schnee

Etwas Regen ist im Osten Österreichs laut Ubimet am Dienstag in Sicht. Danach scheint sich die Großwetterlage grundlegend umzustellen. Ein kräftiges Hoch platziert sich bei den Britischen Inseln, ihm gegenüber stehen Tiefs in Osteuropa. Mit einer stürmischen Nordwestströmung erreichen dann Fronten mit kräftigem Regen die Alpen. Sogar Schnee ist in Sicht.