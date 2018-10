ÖFB-Team: „Verdient verloren, können es besser!“

Klar war es für die neuformierte rot-weiß-rote Truppe, die in dieser Zusammensetzung noch nie gespielt hatte, schwer, einen Spielfluss und Spielrhythmus zu finden, klar funktionierten die Automatismen nicht perfekt. Eine eingespielte Achse wie zum Beispiel links Alaba/Arnautovic ist nicht 1:1 zu ersetzen. Gewinner und Verlierer waren und sind nur schwer auszumachen, es ist auch nicht fair, ein Pflichtspiel (gegen Nordirland) mit einem Test (gegen Dänemark) zu vergleichen. Auch wenn Wille und Einsatz passten, so fehlte doch einiges, um ein Team wie Dänemark in Gefahr zu bringen.