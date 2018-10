Wieder Streit um Asylheim-Gründe

Rätselraten um drei verschiedene Verträge mit einem Bauträger in Eberau. Hunderte Wohnungen für betreutes Wohnen will ein Unternehmen in der 930-Seelen-Ortschaft bauen, Abmachungen mit der Gemeinde sollen bereits fixiert sein. Auch dass Fachleute das Projekt als unrentabel bezeichnen, dürfte die Investoren nicht abschrecken. Grund dafür ist auch ein Teil der Grundstücke, auf denen die Widmung für ein Seniorenheim nicht verzeichnet sein soll. SP-Vizebürgermeister Günter Kroboth wittert einen Skandal: „Ich habe den ersten Vertrag noch unterschrieben, von allem anderen hatte ich bis vor Kurzem keine Ahnung. Verhandlungen am Gemeinderat vorbei sind mysteriös.“ Kritik wird jetzt an Ortschef Johann Weber laut, er plane ein Asylheim durch die Hintertür, heißt es. Selbst die Gemeindeaufsicht wurde aktiv, und plötzlich tauchte ein neuer Vertrag mit den Bauherren auf, inklusive Verbot für eine Asyl-Unterkunft.