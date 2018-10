Kinder-Obdachlosigkeit: „Diese Not ist real!“

Hilfe in akuten Krisen

In Einrichtungen der Caritas finden junge Menschen Unterstützung in akuten Krisen und prekären Wohnsituationen. Zudem bieten Beschäftigungsprojekte sinnstiftende Tagesstruktur und Prävention von Obdachlosigkeit. „Die Investition in unsere Jugend ist eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft“, ergänzte Claudia Amsz, Caritas-Leiterin im Bereich „Jugend und Familie“.