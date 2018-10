Sex-Belästigung: Dritter Fall in Linz angezeigt!

Zu einer regelrechten Serie sexueller Belästigungen kommt es derzeit in Linz-Urfahr: Am Sonntag ging bei der Polizei die bereits dritte Anzeige wegen sexueller Belästigung binnen 48 Stunden ein. Eine 45-jährige Frau gab bei der Polizei an, dass ein Mann am 15. September vor ihr onanierte, als sie am Donauradweg an ihm vorbei ging. Außerdem erstatten zwei 30-jährige Frauen am Samstag aufgrund ähnlicher Vorfälle Anzeigen.