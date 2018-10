Linzerin (30) auf offener Straße sexuell belästigt

Die Frau ging am Samstag kurz nach 8 Uhr von der Donaufeldstraße in Linz auf dem Damm in Richtung Freistädterstraße. In etwa auf Höhe der Further Straße sah sie bei den Bänken einen Mann, der seine Hose halb heruntergezogen hatte. Bei der Annäherung zog der Mann seine Hose vorerst wieder hoch. Danach stellte er sich aber auf eine Parkbank und ließ die Hose wieder hinunter und onanierte. Die Frau drehte sich um und ging weg. Als sie anschließend noch einmal kurz stehen blieb, um den Mann zu fotografieren, flüchtete der Unbekannte.