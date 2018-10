Sex-Belästigungen: Weiterer Täter entblößt sich

In Linz-Urfahr ist am Samstagabend erneut eine Frau sexuell belästigt worden. Die 30-Jährige ging am Treppelweg entlang der Donau, als plötzlich ein Mann neben ihr zu onanieren begann. Bereits am Samstagvormittag hatte eine Frau Anzeige erstattet, weil ein Mann am Damm der Donaufeldstraße vor ihr onanierte. Zu dem oder den Tätern gibt es bisher noch keine Spur.