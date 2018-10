Mick Schumacher: Lob von Wolff und F1-Entscheidung

„Der Junge stand von Beginn an im Fokus und hatte einen Riesendruck. Damit klar zu kommen, ist alles andere als leicht“, sagte der 46-jährige Wiener, der mit seinem Formel-1-Team bald ein möglicher Arbeitgeber für Schumacher werden könnte. „Er hat gezeigt, was in ihm steckt und dass er ein Großer in unserem Sport werden kann“, lobte Wolff.