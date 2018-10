Krankenversicherung wird durch Kassenfusion teurer

Seine Rechnung geht so: 19 Milliarden € sind die Gesamtausgaben der Krankenversicherungen pro Jahr. Davon sind 2,6 Prozent Verwaltungskosten im engeren Sinn, zählt man noch Abschreibungen und Vergütungen für Leistungen für andere dazu, sind’s knapp 5 Prozent. Macht in etwa 950 Millionen Euro. „Durch rigide Verwaltungsreformen könnte man wohl bis zu 10 Prozent an Einsparungen lukrieren. Also knapp 100 Millionen Euro im Jahr maximal“, so der GKK-Funktionär: „Mehr geht nur über Leistungsreduktionen, und die wird sich keiner trauen.“