Wie gehörlose Menschen die Welt erleben

„Es ist wichtig, einen Raum zu schaffen, um zu erleben, wie es ist, gehörlos zu sein“, so Monika Haider, die Organisatorin der Ausstellung. Gehörlosigkeit muss nicht in jedem Fall eine Einschränkung bedeuteten. Es heißt oft, auf andere Sinne zurückzugreifen. So kann man auch ohne Gehör Musik erfahren. Aber wie klingt Musik für Gehörlose? Was nehmen Menschen mit dieser Beeinträchtigung mit anderen Sinnen wahr? Dieser und anderen Fragen widmet sich die Ausstellung „Hands up“. Ausgestattet mit Ohrstöpseln und schalldämpfenden Kopfhörern, können Besucher in den Alltag von Gehörlosen eintauchen.