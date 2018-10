„Wahnsinn!“ Hirscher beklagt fehlende Privatsphäre

In seiner Situation die Privatsphäre zu wahren, sei schwierig bis manchmal unmöglich, gestand Hirscher. „Ich habe alles probiert, damit ich für einige Tage Ruhe habe. Keine 48 Stunden später stand es in der Zeitung. Eigentlich ist das ein Wahnsinn“, bezog sich Hirscher auf die in einigen Tageszeitungen publizierte Geburt seines Sohnes. „Ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Es gibt halt welche nicht so in den Sport Involvierte. Mit den mir bekannten Gesichtern ist es leichter.“ Auch wenn Hirscher im WM-Winter ein reduziertes Programm bestreiten sollte, will er sich nach wie vor verbessern. „Ich habe noch nicht ausgelernt in meinem Leben, auch nicht beim Skifahren“, sagte der Salzburger. Und eines bleibe sowieso immer gleich.