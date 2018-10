Afghanen mit Waffe bedroht: „Wollte sie weghaben“

Vor Gericht war der wegen geringfügiger Vergehen mehrfach vorbestrafte Elektrotechniker nun umfassend geständig. Er hatte an dem Abend mit seiner wenige Tage zuvor erstandenen Pistole zunächst Schießübungen auf leere Bierdosen durchgeführt, wobei er sich mit reichlich Hochprozentigem in Fahrt gebracht hatte. Im Anschluss begab er sich mit der geladenen Waffe in der Hosentasche in den Prater, um mit seinem Bruder in einem Lokal weiterzutrinken. Auf dem Heimweg Richtung Schnellbahn - er hatte zu diesem Zeitpunkt 2,3 Promille Alkohol im Blut - registrierte er die beiden Afghanen.