So denken die krone.at-User über Kickls Pläne

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien bis Mai 2019 einmal mehr verlängern - krone.at hat berichtet. Die Lage an den Grenzen sei nicht ausreichend stabil, so das Innenministerium. Was denken Sie über diese Maßnahme? Diskutieren Sie direkt hier in den Kommentaren oder in unserem Forum mit!