ORF-Kabarettist spottet über toten Jörg Haider

Strache und Witwe: Versöhnung am Grab

Jörg Haider war in der Nacht auf den 11. Oktober 2008 tödlich verunglückt. Zehn Jahre nach dem Tod Haiders hatten sich am Mittwoch seine Witwe Claudia und der nunmehrige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei einem Festakt an der Grabstätte Haiders im Kärntner Bärental versöhnt. Haiders BZÖ-Mitstreiter Gerald Grosz verlieh dem Vizekanzler die „Jörg-Haider-Medaille“, anschließend pflanzten Witwe und Vizekanzler gemeinsam einen Baum.