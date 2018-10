Wieder Italien: Brücke nach Starkregen eingestürzt

Erinnerungen an Genua-Katastrophe Mitte August

Der Brückeneinsturz erinnert an die Katastrophe in Genua am 14. August. Beim Einsturz der Morandi-Brücke kamen 43 Personen ums Leben, 600 weitere verloren ihre Wohnung. Seitdem werden in Italien die Brücken streng kontrolliert. Die Regierung hat unter anderem eine nationale Behörde für die Infrastruktursicherheit eingerichtet.