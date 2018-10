Zwölf Jahre Haft für Mord an Pensionistin (91)

Der Bluttat war laut Anklage offenbar ein Diebstahl vorausgegangen. So soll die Schwester des Beschuldigten, die sich in der Vergangenheit immer wieder Geld von der betagten Frau geborgt hatte, die Pensionistin eines Tages in deren Wohnung bestohlen haben. Als sie das Fehlen des Geldes bemerkte, forderte die Pensionistin die Schwester des 20-Jährigen auf, den Betrag zurückzugeben. Zudem sprach sich der Diebstahl in dem Haus, in dem die 91-Jährige lebte, rasch herum. Schließlich ließ sich die rüstige Seniorin von den übrigen Bewohnern dazu überreden, die Polizei einzuschalten.