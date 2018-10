Skandal in Belgien! Meister-Trainer festgenommen

Verdacht auf Korruption, Geldwäsche und organisiertes Verbrechen! Ein Skandal erschüttert den belgischen Fußball. Wegen des Verdachts auf organisierten Betrug stand die Polizei Mittwochfrüh in sieben europäischen Ländern im Großeinsatz. 57 Hausdurchsuchungen wurden vorgenommen und eine „große Anzahl Personen“ festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Ivan Leko, Meister-Trainer von Champions-League-Starter FC Brügge, der ehemalige Anderlecht-Manager Herman Van Holsbeeck sowie mehrere Erstliga-Schiedsrichter wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.