Freundin geschlagen: Prozess gegen 26-Jährigen

Die Beziehung des Paares, das auch ein gemeinsames Kind hat, dürfte wohl am ehesten mit „on-off“ zu beschreiben sein. Auch Alkohol spielte eine nicht unwesentliche Rolle bei den Vorfällen. Denn über mindestens zwei Jahre hinweg soll er seine aus Ungarn stammende Partnerin misshandelt haben. Was der 26-Jährige bei seinem Prozess vehement abstritt: „Das eine Mal, als ich ihr gegen den Kopf geschlagen habe, gebe ich zu. Sonst war aber nichts. Im Gegenteil, sie hat mich attackiert.“ Zudem sei bei der ganzen Angelegenheit viel Alkohol im Spiel gewesen: „Ich war in einem Cafehaus und habe fast zwei Tage lang durchgetrunken gehabt.“