Größter Teleskop-Verbund Afrikas sucht nach Aliens

Für seine Suche nach Anzeichen von intelligenten außerirdischen Lebensformen (Aliens) will das Projekt „Breakthrough Listen“ nun MeerKAT, einen Verbund von Radioteleskopen in der Karoo-Region in Südafrikas nutzen. Mit der Anlage will man eine Million Sterne nach Signalen fremder Zivilisationen durchsuchen, wie die Leiter des Projektes, das auch vom im März verstorbenen britischen Star-Physiker Stephen Hawking unterstützt wurde, kürzlich bekannt gaben.