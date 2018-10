„Uncooler“ Popstar Chris de Burgh wird 70

Doch de Burgh ist durchaus vielseitig: Eher folkig in seinem Debütalbum, bittersüß in „At The End Of A Perfect Day“ und rockiger mit „Eastern Wind“ und „Don‘t Pay The Ferryman“. Was ihn von vielen Popstar-Kollegen trennt, ist der Mangel an Skandalen - wenn man von der oft zitierten Affäre mit dem Kindermädchen in den 90ern absieht: Eine 40-jährige Ehe, drei erwachsene Kinder, Prinzessin Diana als Fan - bei vielen Musikkritikern gilt er alleine daher als uncool, trotz über 50 Millionen verkaufter Platten.