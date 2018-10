Australien will Migranten aus Städten verbannen

Im vergangenen August hatte erstmals seit fast vier Jahren wieder ein Flüchtlingsboot Australien erreicht. Australien lässt Bootsflüchtlinge grundsätzlich nicht ins Land. Stattdessen werden sie entweder zurückgeschickt oder in Lagern auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus und auf der Pazifikinsel Nauru interniert - wo sogar anerkannte Asylwerber landen. Anerkannte Flüchtlinge will die Regierung von den Lagern in Drittstaaten umsiedeln. Die australische Flüchtlingspolitik wurde von Politikern der ÖVP-FPÖ-Regierung zum Vorbild genommen.