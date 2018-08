Flüchtlingsboot schaffte es bis nach Australien

Australien lässt Flüchtlinge nicht ins Land

Australien lässt Bootsflüchtlinge grundsätzlich nicht ins Land. Stattdessen werden sie entweder zurückgeschickt oder in Lagern auf der zu Papua-Neuguinea gehörenden Insel Manus und auf der Pazifikinsel Nauru interniert. Dort landen sogar anerkannte Asylwerber. Anerkannte Flüchtlinge will Canberra von den Lagern in Drittstaaten umsiedeln.