Golf: Straka bei PGA-Debüt „nur“ auf Endrang 46

Der Wiener Sepp Straka stellte sich bei seinem PGA-Debüt in Kalifornien mit einer sensationellen Auftaktrunde vor und rangierte nach dem ersten Spieltag sogar an der Spitze - vor den Golf-Stars Phil Mickelson und Brandt Snedeker. Doch der Moving Day warf den Tour-Rookie zurück, eine 78er Runde verbannte den Österreicher auf den geteilten 66. Rang. Immerhin: Mit der abschließenden 71 (-1) und einem Gesamtergebnis von vier unter Par machte Straka am Finaltag noch 20 Ränge gut und schloss sein PGA-Debüt am geteilten 46. Rang ab. Damit schrieb er mit ungefähr 17.000 Dollar (14.775 Euro) auf der Tour an.