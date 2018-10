Pole für Lewis Hamilton - Vettel verzockt sich!

Sollte sich Hamiltons Vorsprung auf Vettel in der WM am Sonntag nicht verringern, könnte er seinen fünften WM-Titel schon am 21. Oktober beim Grand Prix der USA in Austin unter Dach und Fach bringen. Damit würde er mit der argentinischen Legende Juan-Manuel Fangio gleichziehen und in diesem Ranking nur noch den siebenfachen deutschen Weltmeister Michael Schumacher vor sich haben.