Fussl schuf in Ort Platz für weiteres Wachstum

„Wir bleiben in Österreich und wir wollen weiter wachsen“ - so fasst Ernst Mayr den in den letzten Monaten erfolgten Ausbauschritt des von ihm und seinem Bruder Karl geführten Modehändlers zusammen. Den Sommer über wurde in der Zentrale der Fussl Modestraße in Ort im Innkreis Platz geschaffen: Das Lager davor war nach dem Wachstum auf rund 160 Filialen aus allen Nähten geplatzt, deshalb wurde das Logistikzentrum nun von 7000 auf 10.000 m2 erweitert. Zudem sicherte sich das Unternehmen in Ort auch Reserve-Grundstücke.